Не все роскошные авто стоят заоблачных денег — некоторые модели способны сильное впечатление у прохожих, и при этом стоять относительно дешево. Такие авто пусть и не могут похвастаться передовыми технологиями или дизайном современных флагманов, но имеют некий шарм.

Эксперты из сервиса Hotcars составили рейтинг лучших бюджетных люксовых авто, которые позволят насладиться наивысшим комфортом во время езды.

Первое место занимает Lexus ES300 2002 года выпуска. И пусть сейчас он не выглядит как флагман, в былые времена он был одним из лучших на рынке.

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Второе место занимает Bentley Eight 1990 года выпуска. В 2023 году транспорт удивит своим ретро-стилем, а его габариты покажут, что водитель не разменивается на мелочь.

Тройку лидеров замыкает Maserati Quattroporte 2008 года. Модель даже по сегодняшним меркам выглядит спортивно, но найти такой экземпляр на рынке непросто.

Четвертое место за Land Rover Range Rover 2006. Автомобиль довольно часто можно встретить на дорогах Украины. И хотя о надежности речи не идет, модель может похвастаться комфортом.

Пятерку лидеров замыкает Cadillac CTS-V 2006 — автомобиль отображает роскошь по-американски. В нем есть все, что характерно авто высокого класса.

Также в список вошли и другие легендарные авто — Jaguar XJ 2006, BMW 7 Series 2006, Lexus LS 460 2009, Audi A8 2007 и Mercedes S500 2003 года.

В Украине также активно покупают новые авто из салона. Такой транспорт отлично подходит для поездок на работу, поэтому спрос на них большой. Рекордсменом по покупкам стал электрический Volkswagen ID.4 — в конце лета его купили 251 раз.