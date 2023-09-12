У Києві обмежать рух для вантажного транспорту. У КМВА заявили про нові правила, які діятимуть із 20 вересня цього року.

Так, у військовій адміністрації повідомили, що зміни потрібні для розвантаження доріг у столиці – у годину пік людям складно дістатися додому, а спецтранспорту – на необхідну локацію.

– Ухвалено рішення – з 20 вересня 2023 року обмежити в’їзд великогабаритного транспорту до столиці в години пік зранку з 7.00 до 10.00, і ввечері з 17.00 до 20.00, – додали в КМВА.

Традиційно такий транспорт залишатиметься на трасах на під’їздах до міста.

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Щоб цієї зміни в столиці дотримувалися, за цим стежитиме місцева поліція. Начальник столичної військової адміністрації зауважив, що подібне рішення не новина для перевізників, і обмеження робіт впроваджували і до повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що з початку вересня в Україні змінили правила для виїзду пасажирських автобусів. Обмеження стосуватиметься транспорту, який вважається неекологічним. Мінімальна вимога до класу – Євро-2. В іншому разі виїхати не вийде.