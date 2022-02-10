Київ опинився у трійці міст світу із найбільшими заторами. Так, столицю України у цьому рейтингу обігнали лише Стамбул та Москва.

Рейтинг склав сервіс Tomtom traffic index, який проаналізував дані про переміщення мешканців понад 400 міст з усього світу.

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Так, якщо у Стамбулі водії провели в середньому 142 години у заторах у 2021 році, то у Москві – 140 годин, а у Києві – 128 годин.

До топу списку також потрапили й інші міста України. Шосте місце за Одесою – 117 годин, 12 місце – за Харковом зі 105 годинами, а на 25 місці Дніпро – 92 години.

Статистика також показала, що минулого року заторів побільшало на 5%, якщо порівнювати з 2020 роком. В Одесі – на 7% більше, а в Дніпрі – на 2%.

Аналітики також заявили, що збільшилася кількість міст із нижчим рівнем заторів — у порівнянні з 2019 роком, кількість міст з максимальним рівнем скупчень транспорту зменшилася з 13 до 6.

Втім, у 2021 році кількість автомобілів в Україні явно додалася. Так, за минулий рік українці придбали понад 600 тис. вживаних авто за кордоном. Найчастіше цікавив транспорт із США, Польщі та Німеччини. Також багато хто купував собі авто на вторинному ринку Естонії.