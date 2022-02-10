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Киев в тройке городов с самым большим трафиком: сколько водители стоят в пробках

10 февраля 2022, 12:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто

Киев оказался в тройке городов мира с самыми крупными пробками. Так, столицу Украины в этом рейтинге обогнали только Стамбул и Москва.

Рейтинг составил сервис Tomtom traffic index, который проанализировал данные о перемещении жителей более 400 городов со всего мира.

Так, если в Стамбуле водители провели в среднем 142 часа в пробках в 2021 году, то в Москве — 140 часов, а в Киеве — 128 часов.

В топ списка также попали и другие города Украины. Шестое место за Одессой — 117 часов, 12 место — за Харьковом со 105 часами, а на 25 месте Днепр — 92 часа.

Статистика также показала, что в прошлом году пробок стало больше на 5%, если сравнивать с 2020 годом. В Одессе — на 7% больше, а в Днепре — на 2%.

Аналитики также заявили, что увеличилось количество городов с более низким уровнем пробок. По сравнению с 2019 годом количество городов с максимальным уровнем скоплений транспорта уменьшилось с 13 до 6.

Впрочем, в 2021 количество автомобилей в Украине явно прибавилось. Так, за прошлый год украинцы приобрели более 600 тыс. подержанных авто за рубежом. Чаще всего интересовал транспорт из США, Польши и Германии. Также многие покупали себе авто на вторичным рынке Эстонии.

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Теги
автодороги , Автомобилисты , Пробки
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