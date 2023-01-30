Автовиробник Toyota поставив найбільшу кількість авто у світі за 2022 рік. Так було відвантажено 10,4 млн авто для майбутніх власників з усього світу.

Щоправда, показник на 0,1% нижчий, ніж у 2021 році. На це вплинула світова криза на тлі війни України з Росією та Covid-обмежень у Китаї. Втім, загалом порахували продажі й від дочірніх корпорацій – йдеться про Daihatsu і Hino.

Показники у найближчого конкурента Volkswagen не дуже добрі – за рік корпорація продала 8,3 млн авто. Це найгірший результат для німців за більш як десятиліття. На це дуже вплинуло вторгнення Росії до України.

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Що стосується Toyota, то на території США тепер новий лідер – General Motors. Корпорація продала на території штатів 2,2 млн авто, тоді як японці – 2,1 млн.

Щоправда, дефіцит компонентів змусив Toyota знизити швидкість виробництва – якщо все піде за планом, то корпорація збере 10,6 млн авто за 2023 рік.

Щодо нашого ринку, то українці найчастіше купували кросовери. Їхня частка на ринку нових авто склала 78%. Найчастіше купували транспорт японського виробництва – Toyota Rav 4. Друге місце за французами, а трійку лідерів закриває люксовий Land Cruiser Prado від Toyota.