Автопроизводитель Toyota поставил наибольшее количество авто в мире за 2022 год. Так, было отгружено 10,4 млн авто для будущих владельцев со всего мира.

Правда, показатель на 0,1% ниже, чем в 2021 году. На это повлиял мировой кризис на фоне войны Украины с Россией и Covid-ограничений в Китае. Впрочем, в общее число посчитали продажи и от дочерних корпораций — речь идет о Daihatsu и Hino.

Показатели у ближайшего конкурента Volkswagen не очень хорошие — за год корпорация продала 8,3 млн авто. Это худший результат для немцев за более чем десятилетие. На это сильно повлияло вторжение России в Украину.

Сейчас смотрят Что касается Toyota, то на территории США теперь новый лидер — General Motors. Корпорация продала на территории штатов 2,2 млн авто, в то время как японцы — 2,1 млн. Правда, дефицит компонентов заставил Toyota снизить скорость производства — если все пойдет по плану, то корпорация соберет 10,6 млн авто за 2023 год. Что касается нашего рынка, то украинцы чаще всего покупали кроссоверы. Их доля на рынке новых авто составила 78%. Чаще всего покупали транспорт японского производства — Toyota Rav 4. Второе мест за французами, а тройку лидеров закрывает люксовый Land Cruiser Prado от Toyota. Читайте также: Теперь без кода региона: в Украине вводят новые автомобильные номера

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