В Україні запроваджують нові автомобільні номери, а також змінюють умови їх зберігання. Про це стало відомо завдяки новому указу МВС.

Так, якщо замовити номери авто в режимі онлайн, то перші дві літери не будуть вказувати на код області. Усього буде відразу 4 нові літерні комбінації, і вони залежать від сервісу, на якому були замовлені номери:

ED, DC – якщо автомобіль оформили через електронний кабінет водія;

DI, PD – якщо машину оформили через Дію.

Примітно, що ці символи будуть замість перших двох буків, а номери регіонів зовсім заберуть.

Зараз дивляться

Трапляються випадки, коли водії не завжди встигають забрати номери в сервісних центрах МВС у день їх наявності. У таких випадках вони перебувають на зберіганні, і після закінчення часу потрібно платити.

Серед змін – термін зберігання продовжили, а оплатити послугу можна буде в Електронному кабінеті водія.

Цілком можливо, що в Україні штрафуватимуть водіїв за їзду на літній гумі взимку. Законопроєкт уже внесли до парламенту, і зараз він лише на розгляді. Йдеться про період з 1 листопада по 31 березня і стосуються легкових авто масою до 3,5 т.