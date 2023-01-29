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Тепер без коду регіону: в Україні запроваджують нові автомобільні номери

29 Січня 2023, 14:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Номерные знаки
Джерело: Depositphotos

В Україні запроваджують нові автомобільні номери, а також змінюють умови їх зберігання. Про це стало відомо завдяки новому указу МВС.

Так, якщо замовити номери авто в режимі онлайн, то перші дві літери не будуть вказувати на код області. Усього буде відразу 4 нові літерні комбінації, і вони залежать від сервісу, на якому були замовлені номери:

  • ED, DC – якщо автомобіль оформили через електронний кабінет водія;
  • DI, PD – якщо машину оформили через Дію.

Примітно, що ці символи будуть замість перших двох буків, а номери регіонів зовсім заберуть.

Зараз дивляться

Трапляються випадки, коли водії не завжди встигають забрати номери в сервісних центрах МВС у день їх наявності. У таких випадках вони перебувають на зберіганні, і після закінчення часу потрібно платити.

Серед змін – термін зберігання продовжили, а оплатити послугу можна буде в Електронному кабінеті водія.

Цілком можливо, що в Україні штрафуватимуть водіїв за їзду на літній гумі взимку. Законопроєкт уже внесли до парламенту, і зараз він лише на розгляді. Йдеться про період з 1 листопада по 31 березня і стосуються легкових авто масою до 3,5 т.

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