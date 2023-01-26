Украинцы активно покупают новые кроссоверы — в 2022 году они установили рекорд, даже несмотря на войну. Так, доля транспорта с таким кузовом составила 78% от всего рынка новых авто в прошлом году.
Эксперты из Auto-Consulting назвали самые популярные модели кроссоверов, на которых украинцы уезжали из салонов в 2022 году.
Первое место занимает японский Toyota Rav 4 — 2 538 регистраций. Автомобиль доступен во многих комплектациях, в том числе и гибридных.
Второе место за бюджетным, но доступным Renault Duster — 2 444 авто.
Тройку лидеров замыкает статусный и люксовый Toyota Land Cruiser Prado — 1 243 покупки. Автомобиль годами доказывает свою надежность и комфорт в управлении.
Четвертое место за полностью электрическим Volkswagen ID. 4 — автомобиль купили 1 240 раза.
Пятерку лидеров замыкает чешский Skoda Kodiak — 1 155 авто.
Все эти автомобили пользуются популярностью годами, из-за чего украинцы не боятся их брать новыми из салона.
Что касается покупки подержанных авто, то их цена отличается в зависимости от областей. К примеру, дороже всего продают авто в Киеве и области. Что касается экономии, то можно сохранить деньги в тех областях, которые успели побывать под оккупацией.