В условиях войны многие украинцы стали беженцами, и Польша помогла приютить тех, кто в этом нуждался. Граждане нашей страны часто выезжают на личном транспорте, и часто возникает вопрос о необходимости регистрации авто в соседней стране.

Нужно ли регистрировать авто в Польше на украинских номерах — далее в материале.

Законы в ближайшей стране подтверждают, что регистрировать авто нужно в том случае, если владелец хочет быть в Польше больше 6 месяцев.

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Заявку на регистрацию транспорта нужно подать в районную администрацию по месту жительства. Также для этой услуги нужно иметь при себе перечень документов:

удостоверение личности владельца;

сертификат соответствия транспортного средства;

страховку (ОС);

подтверждение уплаты НДС (VAT);

техосмотр;

документ, подтверждающий право собственности на автомобиль;

свидетельство о регистрации в Украине;

номерные знаки;

техпаспорт (при наличии).

Также ко всем документам на украинском языке нужно предоставить перевод на польский. Со всеми этими удостоверениями можно спокойно зарегистрировать авто на украинских номерах в Польше.

Правда, чаще всего привозят автомобили из Польши в Украину — из-за доступности и надежности. Некоторые модели даже спустя 10 лет езды радуют водителей, и лучше не прогадать с выбором. Какие вечные авто можно купить по бюджетным ценам — можно узнать на Фактах ICTV.