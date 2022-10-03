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Полезно для беженцев: нужно ли регистрировать авто в Польше на украинских номерах

3 октября 2022, 12:53
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Depositphotos

В условиях войны многие украинцы стали беженцами, и Польша помогла приютить тех, кто в этом нуждался. Граждане нашей страны часто выезжают на личном транспорте, и часто возникает вопрос о необходимости регистрации авто в соседней стране.

Нужно ли регистрировать авто в Польше на украинских номерах — далее в материале.

Законы в ближайшей стране подтверждают, что регистрировать авто нужно в том случае, если владелец хочет быть в Польше больше 6 месяцев.

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Заявку на регистрацию транспорта нужно подать в районную администрацию по месту жительства. Также для этой услуги нужно иметь при себе перечень документов:

  • удостоверение личности владельца;
  • сертификат соответствия транспортного средства;
  • страховку (ОС);
  • подтверждение уплаты НДС (VAT);
  • техосмотр;
  • документ, подтверждающий право собственности на автомобиль;
  • свидетельство о регистрации в Украине;
  • номерные знаки;
  • техпаспорт (при наличии).

Также ко всем документам на украинском языке нужно предоставить перевод на польский. Со всеми этими удостоверениями можно спокойно зарегистрировать авто на украинских номерах в Польше.

Правда, чаще всего привозят автомобили из Польши в Украину — из-за доступности и надежности. Некоторые модели даже спустя 10 лет езды радуют водителей, и лучше не прогадать с выбором. Какие вечные авто можно купить по бюджетным ценам — можно узнать на Фактах ICTV.

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Источник
Укравтопром
Теги
Импорт авто Автомобилисты Польша
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