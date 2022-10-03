В условиях войны многие украинцы стали беженцами, и Польша помогла приютить тех, кто в этом нуждался. Граждане нашей страны часто выезжают на личном транспорте, и часто возникает вопрос о необходимости регистрации авто в соседней стране.
Нужно ли регистрировать авто в Польше на украинских номерах — далее в материале.
Законы в ближайшей стране подтверждают, что регистрировать авто нужно в том случае, если владелец хочет быть в Польше больше 6 месяцев.
Заявку на регистрацию транспорта нужно подать в районную администрацию по месту жительства. Также для этой услуги нужно иметь при себе перечень документов:
- удостоверение личности владельца;
- сертификат соответствия транспортного средства;
- страховку (ОС);
- подтверждение уплаты НДС (VAT);
- техосмотр;
- документ, подтверждающий право собственности на автомобиль;
- свидетельство о регистрации в Украине;
- номерные знаки;
- техпаспорт (при наличии).
Также ко всем документам на украинском языке нужно предоставить перевод на польский. Со всеми этими удостоверениями можно спокойно зарегистрировать авто на украинских номерах в Польше.
Правда, чаще всего привозят автомобили из Польши в Украину — из-за доступности и надежности. Некоторые модели даже спустя 10 лет езды радуют водителей, и лучше не прогадать с выбором. Какие вечные авто можно купить по бюджетным ценам — можно узнать на Фактах ICTV.