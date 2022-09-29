В Україні активно продають бюджетні авто до $1 тис. Експерти з’ясували, які є пропозиції на ринку за таку суму.

Як і очікувалося, лідерами в цьому списку є автомобілі минулого століття – Запорожець ЗАЗ 968 із середнім цінником $332, а також три моделі москвичів – версії 2140, 412 і 2125. Ці моделі продаються в середньому з цінниками $398, $400 і $45.

На п’ятому місці – легковик ВАЗ 2101, який також називають копійкою. Такі авто продаються за ціною $550. Універсал ВАЗ 2102 продають трохи дорожче – близько $600.

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Сьоме місце за вантажно-пасажирським ІЖ 2715. За Москвич у модифікації на 2-6 місце просять близько $620.

В Україні також активно продають ВАЗ 2103 за 650 доларів. На передостанньому місці розташувався Москвич 2141 з цінником $636, а ось останнє місце за іномаркою Renault 9 – за неї просять близько $700.

Всім цим автомобілям на ринку України зазвичай понад 30 років, тому ціна більш ніж доступна на транспорт.

У другій половині списку топ-20 доступних авто найбільше можна побачити іномарки. Найчастіше це моделі виробників Fiat, Peugeot, Volvo та Renault.

Втім, автомобілі з цього списку не можна назвати надійними, навіть на тлі їх значного віку. Втім, навіть довговічні авто можна купити за адекватною ціною в межах країни – такий транспорт точно служитиме довго, і на власника не чекатимуть раптові сюрпризи. Про найнадійніші авто за бюджетними цінами можна дізнатися на Фактах ICTV.