Ринок вживаних авто постійно змінюється – одні моделі втрачають у ціні, а інші помітно дорожчають. На це впливає безліч причин, починаючи від конкуренції й закінчуючи рідкісністю моделі. Щоб не втратити гроші в майбутньому, варто купити транспорт, який не впаде в ціні за кілька років.

Старі авто, ціни на які ростуть, як на дріжджах – далі в матеріалі.

Звісно, йтиметься про транспорт, який має особливу цінність як для автолюбителів, так і для колекціонерів із величезним автопарком.

Зараз дивляться

Перше місце– це унікальна Audi RS2 Avant. Це перший автомобіль спортивної серії Audi RS, і його випускали лише рік. Потужність двигуна з заводу – 319 к. с., але знайти такий транспорт на ринку – велика рідкість. Зараз за таку Audi просять від $77 тис., хоч і на старті вона продавалася до $50 тис.

Друге місце – за легендарною Mazda RX-7 FD3S. Переваг в авто більш ніж достатньо – гоночне минуле, можливість встановлення всіляких модифікацій, а також наявність прихованих фар. Найпотужнішу версію випустили у 2002 році з двигуном потужністю 280 к. с. За транспорт у хорошому стані доведеться віддати понад $77 тис.

Трійку лідерів замикає BMW Z8. Двомісний родстер продовжує користуватися повагою серед автолюбителів. Транспорт досі збирають вручну, а загалом було зібрано 5,7 тис. авто. Потужність двигуна в 400 к. с. не дасть занудьгувати на дорозі. За таку модель доведеться віддати понад $200 тис.

Четверте місце має Nissan Skyline GTR R34. Легенда автоспорту – цей Nissan залишається мрією багатьох чоловіків ще з 1990-х років. Версій GT-R NISMO Z-tune NISMO з двигуном у 500 к. с. і було створено усього 20 штук. За звичайний GTR доведеться заплатити від $300 тис.

П’яте місце – за Subaru Impreza WRX STi 22B. Цих автомобілів у такій комплектації було випущено всього 424. Рідкість і гоночне минуле змусить колекціонерів витратити величезні кошти. Один із них на аукціоні було продано за $314 тис.

У списку також є й американська класика – Ford GT. У 2004 році було випущено лише 4 тис. авто, тож за майже 20 років на вторинному ринку їх продають від $400 тис. Багатьох підкуповує потужність у 550 к. с. і максимальна швидкість у 330 км/год.

Останній у списку – Lexus LFA. Це найновіший автомобіль у рейтингу – його випускали з 2011-го по 2013 рік. Їх випустили близько 500 штук, на вторинному ринку такі коштують від $1 млн.

Утім, на вторинному ринку є моделі, які можуть похвалитися довговічністю, та водночас не коштують як будинок у центрі столиці. Надійні та недорогі дизельні авто до $5 тис. на вторинному ринку в Україні можна подивитися на Фактах ICTV.