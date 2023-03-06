Рынок подержанных авто постоянно меняется – одни модели теряют в цене, а другие — заметно дорожают. На это влияет множество причин, начиная от конкуренции и заканчивая редкостью модели. Чтобы не потерять деньги в будущем, стоит купить транспорт, который не упадет в цене спустя несколько лет.

Подержанные авто, цены на которые растут, как на дрожжах – далее в материале.

Конечно, речь пойдет о транспорте, который имеет особую ценность как для автолюбителей, так и для коллекционеров с огромным автопарком.

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Первое место – это уникальная Audi RS2 Avant. Это первый автомобиль спортивной серии Audi RS, и его выпускали всего год. Мощность двигателя с завода – 319 л. с., но найти такой транспорт на рынке большая редкость. Сейчас за такую Audi просят от $77 тыс., хоть и на старте она продавалась до $50 тыс.

Второе место – за легендарной Mazda RX-7 FD3S. Преимуществ у авто предостаточно – гоночное прошлое, возможность установки всевозможных модификаций, а также наличие скрытых фар. Самую мощную версию выпустили в 2002 году с двигателем мощностью в 280 л. с. За транспорт в хорошем состоянии придется отдать более $77 тыс.

Тройку лидеров замыкает BMW Z8. Двухместный родстер продолжает пользоваться уважение среди автолюбителей. Транспорт до сих пор собирают вручную, и было собрано 5,7 тыс. авто. Мощность двигателя в 400 л. с. не даст заскучать на дороге. За такую модель придется отдать более $200 тыс.

Четвертое место у Nissan Skyline GTR R34. Легенда автоспорта – этот Nissan остается мечтой многих мужчин еще с 1990-х годов. Версий GT-R NISMO Z-tune с двигателем в 500 л. с. и вовсе было создано 20 штук. За обычный GTR придется заплатить от $300 тыс.

Пятое место – за Subaru Impreza WRX STi 22B. Этот автомобиль в данной комплектации было выпущено всего 424. Редкость и гоночное прошлое заставит коллекционеров потратить огромные средства. Один из них на аукционе был продан за $314 тыс.

В списке также есть и американская классика – Ford GT. В 2004 году было выпущено всего 4 тыс. авто, и спустя почти 20 лет на вторичном рынке из продают от $400 тыс. Многих подкупает мощность в 550 л. с. и максимальная скорость в 330 км/ч.

Последний в списке Lexus LFA. Это самый новый автомобиль в рейтинге – его выпускали с 2011 по 2013 годы. Их выпустили около 500 штук, и на вторичном рынке такие стоят от $1 млн.