Що має бути в автомобілі про всяк випадок: від лопати до скотча

Автомобіль у нинішніх реаліях – це не тільки транспорт для пересування, а й вірний помічник навіть у найскладніших ситуаціях. Аптечка, вогнегасник, ніж або серветки – все це має у багажнику водія і в мирний час, але в умовах війни цей список повинен бути ширшим.

У Мінреінтеграції нагадали, що має бути в автомобілі про всяк випадок.

Так, у міністерстві рекомендують мати в машині лопату, ніж і невелику сокиру – це допоможе викопати авто з багнюки або розрізати гілки, які заважають проїзду.

Зараз дивляться

Щоб автомобіль могли витягнути з багнюки, або ж щоб допомогти іншому водієві, можна взяти з собою буксирувальний трос.

Армований скотч може стати в пригоді в багатьох випадках – наприклад, закріпити те, що може відвалитися.

Запасне колесо ніколи не буде зайвим – ніхто не може знати, коли доведеться міняти пробиту гуму. Щоправда, для цього потрібні інструменти – як мінімум, балонний ключ.

В особистий транспорт також варто запакувати провізію – їжу, яка не псується, воду, теплий одяг і зарядні пристрої для смартфонів та інших дрібних гаджетів. Якщо є в наявності каністра – заправте її та зберігайте в багажнику. Не буде зайвим і ліхтарик, а до нього – світловідбивна жилетка та різні сигнальні пристосування.

Якщо транспорту поки що немає, придивіться до внутрішнього вторинного ринку. Можна знайти доступні авто – хороших моделей у продажу задосить. Дешеві авто, які служитимуть довго – мрія кожного водія. Головне – знати, що конкретно шукати.