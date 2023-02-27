Рынок авто постепенно восстанавливается к показателям до 24 февраля 2022 года. Украинцы активно покупают и продают автомобили внутри рынка, а также завозят новый транспорт. Правда, с момента отмены нулевой растаможки все больше водителей интересуются транспортом на вторичном рынке внутри страны. Самое время выяснить, что из интересного сейчас можно найти на рынке с ограниченным бюджетом.

Топ дизельных авто с пробегом до $5 тыс. — далее в материале.

По данным сервиса AutoRIA, стоит обращать внимание на евробляхи, которые были привезены на территорию страну раньше.

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К примеру, немецкие Audi A6 — надежные и долговечные автомобили. Двигатели живут достаточно долго, да и дефицита деталей не будет. К примеру, за $5 тыс. продают дизельные Audi A6 2001-2002 года c пробегом в 200-300 тыс. км и объемом двигателя в 2,5 л.

Еще одним отличным вариантом является Skoda Fabia — чешский производитель также выпускает надежные модели. От 4 до 4,5 тыс. можно взять такой автомобиль 2003 года с пробегом до 300 тыс.

Любите французский автопром? Можно присмотреться к Renault Kangoo — отличный вариант для тех, кто хочет перевозить не только свою семью, но и кучу габаритных вещей. Модель 2010 года с пробегом в 200-300 тыс. км можно приобрести за $4,3-5 тыс.

Любимые евробляхи украинцев уже который год — это Volkswagen Golf. Найти эту модель в хорошем состоянии на вторичном рынке не составит труда. Модель 2007 года с пробегом до 300 тыс. можно приобрести до $5 тыс.

Последние, но точно не по популярности — это американские Ford. Бюджетных авто в сегменте до $5 тыс. предостаточно. Модель Ford Focus 2010 года выпуска с пробегом 200-300 тыс. км можно приобрести за эти деньги в Украине.

Стоит отметить, что украинцы покупают авто с передним приводом. В первый месяц 2023 года водители приобрели 85% таких автомобилей. Примечательно, что полноприводных всего 9,9%.