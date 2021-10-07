Tesla розширила судовий позов на компанію Rivian, яка також займається виробництвом електрокарів. Компанія Ілона Маска заявила, що її конкурент вкрав комерційні секрети, які стосуються акумуляторних технологій.

Ще минулого року Tesla подала позов проти Rivian за звинуваченням у крадіжці шляхом наймання її колишніх співробітників компанії. У документі також повідомляється, що працівники викрали секретні документи для подальшої передачі.

– Перебіжчиків Tesla спіймали цього літа на крадіжці базової технології для створення акумуляторів нового покоління, – повідомляється в обвинуваченні.

Нагадаємо, що компанія Rivian створювалася як стартап, але тепер виробництво авто заважає Tesla – корпорації є прямими конкурентами один одному.

Раніше виробник електропікапів заявив про створення власних електростанцій, як це зробила компанія мільярдера.

Корпорація Маска також нещодавно відмовилася від створення франшиз, створюючи мережу власних магазинів для продажу електрокарів — її головний конкурент зробив так само.

Втім, Tesla теж намагалася дурити клієнтів — власник електрокара подав на компанію до суду за шахрайство. Корпорацію визнали винною, і тепер вона повинна виплатити грошову компенсацію в розмірі $233 тис.

Репутація Tesla в Китаї зараз не в кращому становищі — раніше компанія заявляла про відкликання 300 тис. авто через несправності.