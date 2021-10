Компания Boring Company Илона Маска получила одобрение от властей Лас-Вегаса для создания туннелей для авто. Система для транспорта получила название Vegas Loop, и она поможет жителям города передвигаться на Tesla с огромной скоростью.

На данный момент под городом работает лишь 2 туннеля длиной 1 300 м. Маск хочет заметно расширить эту сеть, и теперь его корпорация получила на это одобрение.

Теперь система будет включать в себя более 46 км подземных дорог и 51 станцию. Vegas Loop сможет похвастаться невероятной пропускной способностью — до 57 тыс. пассажиров в час.

Expanding and moving forward with plans for the “Vegas Loop.” #ClarkCounty Commissioners just approved an agreement with the @boringcompany to establish and maintain a transportation system that will go under the Las Vegas Strip. It will also go to @AllegiantStadm and @UNLV. pic.twitter.com/2ju3xcFq7O

— Clark County Nevada (@ClarkCountyNV) October 20, 2021