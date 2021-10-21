Компания Boring Company Илона Маска получила одобрение от властей Лас-Вегаса для создания туннелей для авто. Система для транспорта получила название Vegas Loop, и она поможет жителям города передвигаться на Tesla с огромной скоростью.

На данный момент под городом работает лишь 2 туннеля длиной 1 300 м. Маск хочет заметно расширить эту сеть, и теперь его корпорация получила на это одобрение.

Теперь система будет включать в себя более 46 км подземных дорог и 51 станцию. Vegas Loop сможет похвастаться невероятной пропускной способностью — до 57 тыс. пассажиров в час.

Expanding and moving forward with plans for the “Vegas Loop.” #ClarkCounty Commissioners just approved an agreement with the @boringcompany to establish and maintain a transportation system that will go under the Las Vegas Strip. It will also go to @AllegiantStadm and @UNLV. pic.twitter.com/2ju3xcFq7O — Clark County Nevada (@ClarkCountyNV) October 20, 2021

За передвижение пассажиров будут отвечать автомобили Tesla, но для них нужно разработать программное обеспечение, которое позволит транспорту двигаться с огромной скоростью, и делать это безопасно. Пока что в туннелях автомобилями управляют люди.

Маск уже ранее оглашал цены: за поездку длинной в 8 км придется заплатить $10 (около 260 грн). Это плата за скорость — преодоление такой дистанции займет не более 5 минут.

Компания миллиардера занимается не только постройкой сети туннелей — ранее глава Tesla раскрыл подробности о будущем Cybertruck. По словам Маска, пикап будет оснащен зеркалами заднего вида, но их легко можно будет снять.