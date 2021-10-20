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Ілон Маск розкрив подробиці про майбутній пікап Cybertruck: одну деталь можна викинути

20 Жовтня 2021, 16:33 Микола Олефіренко
Tesla Cybertruck
Джерело: Depositphotos

Мільярдер Ілон Маск розкрив подробиці про майбутній електрокар Cybertruck від Tesla. За словами глави компанії, пікап оснащуватимуть дзеркалами заднього виду, але їх легко можна буде зняти.

Один з користувачів Twitter зазначив, що майбутній Cybertruck “виглядає дивно” з бічними дзеркалами.

– Вони необхідні в авто за законом, але власники зможуть їх з легкістю демонтувати, — заявив Маск.

Обговорення Cybertruck почалося в мережі через фото пікапа з дзеркалами заднього виду. Коли Маск вперше представляв авто в листопаді 2019 року, цього компонента не було.

Дзеркала є юридичною вимогою Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA), але агентство натякнуло, що майбутнє законодавство може дозволити деяким транспортним засобам покладатися виключно на камери.

Нагадаємо, що виробництво Cybertruck мало розпочатися у 2021 році, але в серпні на сайті Tesla з’явилося повідомлення про можливість попереднього замовлення “ближче до 2022 року”.

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Зараз для виробника авто настали не найкращі часи. У вересні глава Tesla Ілон Маск попросив співробітників працювати старанніше, щоб компенсувати затримки в постачаннях попереднього фінансового кварталу. На думку мільярдера, це чудовий спосіб підвищити рівень прибутку.

Теги
Tesla , Ілон Маск , електрокар
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