Мільярдер Ілон Маск розкрив подробиці про майбутній електрокар Cybertruck від Tesla. За словами глави компанії, пікап оснащуватимуть дзеркалами заднього виду, але їх легко можна буде зняти.

Один з користувачів Twitter зазначив, що майбутній Cybertruck “виглядає дивно” з бічними дзеркалами.

They’re required by law, but designed to be easy to remove by owners

— Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2021