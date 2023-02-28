Ілон Маск повернув собі звання найбагатшої людини у світі. Статки глави Tesla оцінюють у понад $187 млрд.

За даними рейтингу мільярдерів Bloomberg, його головний конкурент, французький бізнесмен Бернар Арно, може похвалитися капіталом у $185 млрд. Маск поступився йому лідерством на більш ніж два місяці, а потім повернув собі статус найбагатшої людини у світі.

Це стало можливим завдяки зростанню вартості акцій Tesla – основна частина капіталу мільярдера складається з цінних паперів автовиробника, тож значно залежить від успіхів корпорації на ринку.

Зараз дивляться

Це один із перших успіхів Ілона за довгий час – у 2022 році він став першою людиною, яка втратила $200 млрд. Маск втратив $200 млрд через різкі падіння акцій, а також купівлю Twitter за понад $40 млрд. Мільярдер намагався і керувати виробництвом авто, і соцмережею, яка втратила основний дохід через нового директора. Приміром, акції Tesla тільки за минулий рік впали в ціні на 65%.

Капітал Ілона досяг максимуму 2021 року – у листопаді він мав $340 млрд, що є абсолютним рекордом. Утім, уже в грудні 2022-го статки були на рівні $137 млрд, але 2023 рік починається цілком вдало для багатія.