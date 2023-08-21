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Хрещатик перекрили для водіїв до 28 серпня – карта об’їзду

21 Серпня 2023, 16:25
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Хрещатик
Джерело: Depositphotos

У Києві перекрито головну вулицю столиці – Хрещатик буде недоступним для проїзду з 21 до 28 серпня через святкування 32-річчя з Дня Незалежності України. У поліції розповіли подробиці та причини перекриття руху.

Так, головну вулицю Києва перекрили, щоб розмістити на ній знищену техніку армії Росії. Кожен мешканець і гість столиці зможе особисто побачити транспорт, на якому солдати країни-агресора приїхали вбивати мирних людей і захоплювати наші землі. Подібний “парад техніки РФ” влаштовують уже другий рік поспіль.

Для водіїв також передбачили об’їзд – щоб потрапити з центру на Поштову площу, доведеться проїхатися вулицею Богдана Хмельницького, звернути на вул. Володимирську та проїхатися вулицею Михайлівською. У зворотний бік об’їзд виконується аналогічно – це двосторонні вулиці.

Хрещатик

У поліції нагадали, що в разі тривог потрібно терміново вирушити до найближчого укриття, адже ворог дуже підступний.

У серпні запрацювали 50 систем автофіксації порушень. На кінець літа їх налічувалось 215 по всій країні.

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Джерело
Патрульна поліція
Теги
Війна в Україні Київ Хрещатик
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