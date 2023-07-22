З понеділка, 24 липня, в українській столиці повернеться плата за паркування авто на муніципальних паркінгах, зокрема й у мобільних застосунках Київ Цифровий
Про це 22 липня повідомили у сервісі Київ Цифровий.
Оплата за паркінг нараховуватиметься доти, доки триває паркування в застосунку. Керманичі зможуть встановити автоматичне завершення паркування, повідомили в пресслужбі.
– Щойно почнете паркування, в застосунку натисніть на позначку “годинника” та вибирайте, о котрій його зупинити. Оплачуйте паркування лише в будні, – йдеться у повідомленні.
Паркування на муніципальних паркінгах Києва буде платним з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 22:00.
У сервісі Київ Цифровий додали, що для заощадження коштів на паркуванні слід придбати паркувальний абонемент:
- Перейти у Сервіси водія – Паркувальні абонементи.
- Натиснути Придбати абонемент.
- Ввести номер авто, вибрати місяць, тариф абонемента, спосіб оплати.
- Натиснути Придбати.
– Не оплачуйте за паркування готівкою. Якщо хтось буде вимагати у вас оплату, це шахраї, тож сміливо викликайте поліцію, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві з квітня 2022 року паркування на муніципальних автомайданчиках було безкоштовним.