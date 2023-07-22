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Плата за паркування авто в Києві повернеться: названо дату

22 Липня 2023, 23:44
Ілля Нежигай редактор стрічки
Автомобілі
Джерело: Depositphotos

З понеділка, 24 липня, в українській столиці повернеться плата за паркування авто на муніципальних паркінгах, зокрема й у мобільних застосунках Київ Цифровий

Про це 22 липня повідомили у сервісі Київ Цифровий.

Оплата за паркінг нараховуватиметься доти, доки триває паркування в застосунку. Керманичі зможуть встановити автоматичне завершення паркування, повідомили в пресслужбі.

– Щойно почнете паркування, в застосунку натисніть на позначку “годинника” та вибирайте, о котрій його зупинити. Оплачуйте паркування лише в будні, – йдеться у повідомленні.

Паркування на муніципальних паркінгах Києва буде платним з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 22:00.

У сервісі Київ Цифровий додали, що для заощадження коштів на паркуванні слід придбати паркувальний абонемент:

  1. Перейти у Сервіси водіяПаркувальні абонементи.
  2. Натиснути Придбати абонемент.
  3. Ввести номер авто, вибрати місяць, тариф абонемента, спосіб оплати.
  4. Натиснути Придбати.

– Не оплачуйте за паркування готівкою. Якщо хтось буде вимагати у вас оплату, це шахраї, тож сміливо викликайте поліцію, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві з квітня 2022 року паркування на муніципальних автомайданчиках було безкоштовним.

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