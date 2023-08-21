В Киеве перекрыта главная улица столицы — Крещатик будет недоступным для проезда с 21 по 28 августа из-за празднования 32-летия со Дня Независимости Украины. В полиции рассказали подробности и причины перекрытия движения.

Так, главную улицу Киева перекрыли, чтобы разместить на ней уничтоженную технику армии России. Каждый житель и гость столицы сможет лично увидеть транспорт, на котором солдаты страны-агрессора приехали убивать мирных людей и захватывать наши земли. Подобный “парад техники РФ” устраивают уже второй год подряд.

Для водителей также предусмотрели объезд — чтобы попасть с центра на Почтовую площадь, приедется проехаться по ул. Богдана Хмельницкого, свернуть на ул. Владимирскую и проехаться по ул. Михайловская. В обратную сторону объезд выполняется аналогично — это двусторонние улицы.

В полиции напомнили, что в случае тревог нужно срочно отправиться в ближайшее убежище, ведь враг очень коварный.

В августе заработали 50 систем автофиксации нарушений. На конец лета их насчитывалось 215 по всей стране.