Міжнародна організація Greenpeace розкритикувала найбільших виробників авто – Toyota, Honda та Nissan. Корпорації займають останнє місце у рейтингу за обсягом продажів електрокарів.

Як відомо, екологічно чисті автомобілі дозволяють зменшити кількість викидів токсичних речовин в атмосферу – виробникам необхідно якнайшвидше відмовитися від транспорту з ДВЗ.

У Toyota продаж електрокарів становить менше ніж 1% від усіх проданих авто, навіть з урахуванням популярності гібридної моделі Prius – в Україні ці автомобілі активно використовуються правоохоронними органами.

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– Час гібридів, я вважаю, добіг кінця, — заявив учасник кампанії з клімату та енергетики Greenpeace в Японії Деніел Рід.

Щоправда, Toyota ще у грудні 2021 року анонсувала інвестиції до $5,1 млрд у виробництво повністю електричних авто.

Рейтинг від Greenpeace вимірював прогрес у поетапній відмові від двигунів внутрішнього згоряння, декарбонізації ланцюжка постачання, а також скороченні ресурсів у виробництві транспорту.

Nissan і Honda зайняли 8-е та 9-е місця відповідно, опустившись на три позиції порівняно з минулим роком.

Експерти з організації заявили, що Honda не має планів повністю перейти на виробництво екологічно чистих авто. Також Nissan не поспішає відмовлятися від ДВС навіть на тлі продажів культового Nissan Leaf.

Нагадаємо, що Nissan вже заявив про відмову від електрокара Leaf. Автомобілі з’явилися на конвеєрі понад 10 років тому, і тепер моделі з’явилася гідна заміна. І хоча компанія не розкриває жодних подробиць, Leaf приберуть із виробництва вже у 2025 році.