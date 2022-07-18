Автопроизводитель Nissan вскоре откажется от производства популярного электрокара Leaf. Автомобиль производился с 2010 года, и теперь японская корпорация нашла достойную замену.

Известно, что электрокар производился в трех странах — в Японии, США и Великобритании. Последние модели выйдут из конвейера в 2025 году — у желающих приобрести Leaf с салона осталось несколько лет на осуществление своей мечты.

В Nissan не планируют показывать новую модель линейки, но подготовили достойную замену. О новинке известно мало подробностей, но это будет кроссовер, построенный на платформе CMF-EV, которую вместе разработали Nissan и Renault.

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Вполне возможно, это будет Nissan Ariya — других похожих к Leaf модели у производителя попросту нет.

Nissan пока не называл причину отказа от культовой модели — известно, что Leaf не оправдал ожидания. В его производство было вложено много средств, но продажи не смогли достичь даже половины прогнозированной суммы.

Автомобильная индустрия стремительно растет даже в условиях масштабной войны — в отличие от Nissan, немецкие производители делают ставку на платные услуги для водителей. К примеру, BMW вводит подписку для своих функций в авто — даже за подогрев сидений придется доплачивать отдельно.