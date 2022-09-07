Литва – третя країна за кількістю євроблях, які завезли до України у 2022 році. Перед нею лише Польща та Німеччина, які вже давно підтримують вторинний автомобільний ринок в Україні.

Як виявилось, за першу частину 2022 року українці завезли 32,6 тис. легкових авто з Литви. Найбільше цікавив транспорт під час нульового розмитнення – з квітня до липня.

Все завдяки найдешевшим розцінкам реєстрації авто – Литва стала повноцінним хабом для покупки авто із західної Європи.

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Статистика показала, що наші водії цікавилися переважно бюджетними авто до $5 тис. – таких було 89%. Середня ціна за пригнане з Литви авто – $2 750. Це на $200 дорожче, ніж у Польщі, і на $700 менше, ніж у Німеччині.

З Литви найчастіше завозили німецькі авто. На першому місці Volkswagen Passat – 2 149 авто із середньою ціною $2 087. Друге місце за компактним Volkswagen Golf – їх купили 1 665 разів за середньою ціною $1 649.

Третє місце за презентабельним Audi A6 – 1 125 авто із середнім цінником у $2 795. На четвертому місці розташувалися Opel Zafira – 1 037 авто з цінником у $1 538. Це найнижча ціна у списку.

П’ятірку лідерів замикає чеська Skoda Octavia – 994 авто з цінником у $2 161.

Примітно, що у топ-15 є люксові моделі – BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Class та BMW X5.

Також українці активно завозили авто з Польщі – це країна-рекордсмен з легковиків, які мають попитом в нашій країні. Найчастіше завозили німецькі, чеські та французький транспорт.