Международная организация Greenpeace раскритиковала крупнейших производителей авто — Toyota, Honda и Nissan. Корпорации занимают последнее место в рейтинге по объему продаж электрокаров.

Как известно, экологически чистые автомобили позволяют уменьшить количество выбросов токсичных веществ в атмосферу — производителям необходимо как можно быстрее отказаться от транспорта с ДВС.

У Toyota продажи электрокаров составляют меньше 1% от всех проданных авто, даже с учетом популярности гибридной модели Prius — в Украине эти автомобили активно используются правоохранительными органами.

Сейчас смотрят

— Время гибридов, я думаю, подошло к концу, — заявил участник кампании по климату и энергетике Greenpeace в Японии Дэниел Рид.

Правда, Toyota еще в декабре 2021 года анонсировала инвестиции до $5,1 млрд в производство полностью электрических авто.

Рейтинг от Greenpeace измерял прогресс в поэтапном отказе от двигателей внутреннего сгорания, декарбонизации цепочки поставок, а также сокращении ресурсов в производстве транспорта.

Nissan и Honda заняли 8-е и 9-е места соответственно, опустившись на три позиции по сравнению с прошлым годом.

Эксперты из организации заявили, что у Honda нет планов полностью перейти на производство экологически чистых авто. Также Nissan не спешит отказываться от ДВС, даже на фоне продаж культового Nissan Leaf.

Напомним, что Nissan уже заявил об отказе от электрокара Leaf. Автомобили появились на конвейере более 10 лет назад, и теперь у модели появилась достойная замена. И хотя компания не раскрывает никаких подробностей, Leaf уберут из производства уже в 2025 году.