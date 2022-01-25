Влада Словаччини видала аеромобілю AirCar дозвіл на польоти. Апарат довів свою надійність після 70 годин у повітрі та понад 200 зльотів.

У планах компанії-розробника Klein Vision – домогтися ще одного дозволу від ЄС щодо безпеки польотів. Відомо, що летючий апарат почали розробляти ще у 2016 році – автомобіль отримав зовнішній вигляд від спорткара, але він також здатний трансформувати у літак за лічені хвилини. За допомогою величезної кількості механізмів розкладаються крила.

Корпус автомобіля дуже міцний та легкий – він виконаний з композитних матеріалів. Так, транспорт здатний перевозити пасажирів чи вантаж із максимальною вагою 200 кг. Під капотом в авто звичайний 1,6-літровий двигун від BMW на 160 л. Для серійного виробництва компанія тестує спеціальний авіаційний двигун. Очікується, що максимальна швидкість досягне позначки у 300 км/год.

Автомобіль активно сертифікує ще з 2020 року – тоді польоти тривали не більше ніж 7 хвилин. Влітку 2021 року він вперше зміг пролетіти 35 км – з одного міста до іншого. Узаконити серійний автомобіль Klein Vision планує до кінця 2022 року.

Зараз в Україні користується популярністю традиційний транспорт – на території країни найчастіше купували німецькі Volkswagen та радянський ВАЗ. Найпопулярнішими автомобілями на нашому ринку виявилися Daewoo Lanos та Sense.