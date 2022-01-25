Власти Словакии выдали аэромобилю AirCar разрешение на полеты. Аппарат доказал свою надежность после 70 часов в воздухе и более 200 взлетов.

В планах компании-разработчика Klein Vision — добиться еще одного разрешения от ЕС по безопасности полетов. Известно, что летающий аппарат начали разрабатывать еще в 2016 году — автомобиль получил внешний вид от спорткара, но он также способен трансформировать в самолет за считанные минуты. С помощью огромного количества механизмов раскладываются крылья.

Корпус автомобиля очень прочный и легкий — он выполнен из композитных материалов. Так, транспорт способен перевозить пассажиров или груз с максимальным весом в 200 кг. Под капотом у авто обычный 1,6-литровый двигатель от BMW на 160 л.с. Для серийного производства компания тестирует специальный авиационный мотор. Ожидается, что максимальная скорость достигнет отметки в 300 км/ч.

Автомобиль активно сертифицирует еще с 2020 года — тогда полеты длились не больше 7 минут. Летом 2021 года он впервые смог пролететь 35 км — с одного города в другой. Узаконить серийный автомобиль Klein Vision планирует до конца 2022 года.

Сейчас в Украине пользуется популярностью традиционный транспорт — на территории страны чаще всего покупали немецкие Volkswagen а также советские ВАЗ. Самым популярными автомобилями на нашем рынке оказались Daewoo Lanos и Sense.