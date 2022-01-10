Сервісний центр МВС заявив про початок роботи мобільних сервісів у 2022 році — вони готові приїхати для надання послуг у віддалені куточки України.

Так, за допомогою мобільного сервісу можна зареєструвати або перереєструвати транспортний засіб, замінити посвідчення водія, отримати міжнародні права та залишити запит на отримання довідок про відсутність судимостей.

– Мобільні екіпажі вже готові здійснити подорож сніговими дорогами до віддалених куточків регіонів, де немає стаціонарних сервісних центрів МВС, – повідомляється в СЦ.

Повідомляється, що обслуговувати українців у мобільних центрах будуть два адміністратори та спеціаліст Експертної служби МВС. Наразі на території України працює 25 екіпажів.

Щоправда, працюють вони не весь тиждень — лише середами, четвергами та п’ятницями.

Самостійно викликати службу не можна — СЦ приїжджатиме на запит від органів місцевого самоврядування.

Зі списком доступних регіонів та графіком виїзду можна ознайомитись на сайті сервісного центру.

Наприкінці грудня також запрацювали зміни для українських водіїв. Багатьом заборонили керувати автомобілями з механічною КПП.

Так, за повідомленнями Головного сервісного центру МВС, у посвідченнях водіїв почнуть ставити позначку про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду 78. Власники документа зможуть водити тільки на “автоматі”.