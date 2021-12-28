Вже з 28 грудня 2021 року деяким українцям заборонять керувати автомобілем з механічною КПП. Йдеться про тих водіїв, які складали іспити на транспорті з автоматичною коробкою передач.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Вже з 28 грудня у посвідченнях водія почнуть ставити позначку про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду 78. Власники документа зможуть керувати тільки на “автоматі”. Якщо в правах такої позначки немає, можна водити й на “механіці”.

Водночас нововведення не стосуватимуться водіїв, які отримали посвідчення для керування транспортом раніше. Позначки з’являться лише на нових документах.

Також з листопада отримати права можна набагато легше – без черг та додаткових поїздок. Так, Головний сервісний центр МВС заявив, що тепер можна замовити права через Укрпошту. Щоправда, доставлення не безкоштовне – за послугу доведеться заплатити 195 грн, а терміни отримання – до 5 робочих днів.

2022 року на українських водіїв чекає величезна кількість змін — розумні камери, змінені штрафи та новий принцип отримання прав. Так, для успішного складання іспиту необхідно менше годин теоретичних занять. Це необхідно для відповідності стандартам отримання прав у ЄС. Щоб дізнатися, що зміниться для водіїв у 2022 році, читайте у матеріалі Фактів ICTV.