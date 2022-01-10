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Готовы оказать услуги: график работы мобильных сервисных центров МВД в 2022 году

10 января 2022, 19:21
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
СЦ МВС
Источник: МВД

Сервисный центр МВД заявил о начале работы мобильных экипажей в 2022 — они готовы приехать для оказания услуг в отдаленные уголки Украины.

Так, с помощью мобильного сервиса можно зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство, заменить водительское удостоверение, получить международные права и оставить запрос на получение справок об отсутствии судимостей.

— Мобильные экипажи уже готовы совершить путешествие по снежным дорогам в отдаленные уголки регионов, где нет стационарных сервисных центров МВД, — сообщается в СЦ.

Сообщается, что обслуживать украинцев в мобильных центрах будут два администратора и специалист Экспертной службы МВД. Сейчас на территории Украины работает 25 экипажей.

Правда, работают они не всю неделю — только по средам, четвергам и пятницам.

Самостоятельно вызвать службу нельзя — СЦ будет приезжать по запросу от органов местного самоуправления.

Со списком доступных регионов и графиком выезда можно ознакомиться на сайте сервисного центра.

В конце декабря также заработали изменения для украинских водителей. Многим запретили водить автомобили с механической КПП.

Так, по сообщениям Главного сервисного центра МВД, в водительских удостоверениях начнут ставить отметку о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода 78. Владельцы документа смогут водить только на “автомате”.

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Источник
МВД
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