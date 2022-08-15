У Польщі чоловік 48 разів не здав на водійські права, проте зупинятися не збирається.

65-річний Богдан Матусяк вірить, що незабаром у нього все вийде. Він намагається отримати права з 2018 року, оскільки лише тоді зрозумів, що йому потрібна машина для особистих потреб.

Так, теоретичний іспит Матусяк склав легко, а ось із практичною частиною проблеми – найважчим для нього виявився майданчик. Про це повідомляє in Poland.

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Наразі він готується до нової спроби складання іспиту.

Раніше ми писали, що робити, якщо позбавили посвідчення водія. Так, після завершення встановленого судом терміну потрібно звернутися до територіального сервісного центру МВС та мати з собою необхідні документи.

Далі для повернення прав потрібно успішно скласти теоретичний і практичний іспит, і пройти медичний огляд.