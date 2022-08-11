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Позбавлення водійського посвідчення: що робити, аби повернути

11 Серпня 2022, 16:00
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Позбавлення водійського посвідчення: що робити, аби повернути
Джерело: Depositphotos

За порушення правил дорожнього руху у водія можуть вилучити водійське посвідчення. Позбавлення прав – це один з видів адміністративного покарання за адміністративне правопорушення ПДР.

Як повернути посвідчення водія після позбавлення 2022 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

На скільки можуть забрати права

Термін покарання буде визначати суд. У порушника можуть забрати право на керування транспортним засобом від 3 місяців до 10 років. Усе залежить від серйозності скоєного правопорушення:

Зараз дивляться
  • 3-6 місяців – за невиконання вимог поліцейського зупинити автомобіль;
  • 3-6 місяців – за повторне протягом року керування автомобілем з технічними несправностями;
  • 6-12 місяців – за ДТП (одне з найчастіших випадків, коли забирають права).
  • 6-12 місяців – за в’їзд на залізничний переїзд, коли рух через переїзд заборонено (за таке порушення можуть навіть вилучити авто).
  • 6-12 місяців – за створення аварійного стану;
  • 1-10 років – за керування у нетверезому стані або у стані алкогольного сп’яніння.

Водійські права вилучаються поліцейським на місці зупинки транспортного засобу. Хоч співробітники поліції і не уповноважені позбавляти водійських прав, але вони мають право тимчасово вилучати посвідчення водія.

Зберігається ваше посвідчення у територіальному сервісному центрі МВС за місцем проживання осіб, зазначеним у рішенні суду.

Як повернути права після позбавлення

Після рішення суду вам видадуть постанову, де зазначатиметься термін на який у вас забрали право на керування авто.

Водіїв, яких позбавили прав, цікавить, чи можливо достроково повернути свої права. В Україні дострокове повернення посвідчення водія у 2022 році законодавчо не передбачено. Тому, аби отримати права назад, доведеться чекати закінчення визначеного строку позбавлення.

По завершенню строку, вам потрібно звернутися до територіального сервісного центра МВС та мати з собою документи:

  • заява (заповнюється у сервісному центрі МВС);
  • паспорт;
  • медична довідка про придатність до керування транспортним засобом (для тих, кого позбавивли прав водія за керування автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння);
  • квитанція про сплату адміністративної послуги.

Також для повернення прав обов’язково потрібно:

  • успішно скласти теоретичний та практичний іспит для отримання права на керування ТЗ відповідної категорії;
  • пройти позачерговий медичний огляд, аби довести свою придатність для керування авто (для осіб, які були позбавлені прав за керування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).
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Теги
ПДР Посвідчення водія правоохоронці
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