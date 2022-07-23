З 24 липня в Україні починають діяти нові умови отримання прав водія. Про це повідомили у сервісному центрі МВС, та розповіли, що зміниться для майбутніх українських водіїв.

Основні нововведення приготували для складання іспитів – теоретичну та практичну частину тобі розділять ще сильніше. Тепер, щоб здати права, доведеться пройти теоретичний курс навчання в автошколі, а також здати тестування в територіальному СЦ МВС.

Після цього майбутнім водіям доведеться перейти до практики. Розділити теорію та практику вирішили для того, щоб водій зміг максимально ознайомитися з ПДР, після чого сісти за кермо та виїхати на вулиці під наглядом інструктора. У сервісному центрі заявили, що зміни були засновані на досвіді інших країн, які довели ефективність цього рішення.

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– Фактично це стане гарантією безпеки на дорогах, оскільки до практичного навчання допускатимуть лише тих, хто вже знає правила дорожнього руху, – заявили в СЦ МВС.

Ще одна зміна – в Україні відмовляються від внутрішніх теоретичних іспитів в автошколі. Після навчання іспит необхідно скласти у сервісному центрі МВС, окрім майбутніх водіїв категорій ВЕ, С1Е, РЄ, D1E та DE. Після успішного складання майбутній водій готовий перейти до практики.

Щоб отримати права, необхідно навчитися керувати машиною, а після – скласти іспит. Причому автошколу можна змінити – теорію вивчити в одному закладі, а практику – в іншому.

У сервісному центрі МВС можна не тільки здати на права, а й розв’язувати проблему зі втраченими номерами – в умовах війни багато автомобілів залишилися без знаків. До сервісного центру потрібно звертатися навіть у тому випадку, якщо залишилися одні номерні знаки.