В Польше мужчина 48 раз не сдал на водительские права, однако останавливаться не собирается.

65-летний Богдан Матусяк верит, что вскоре у него все получится. Он пытается получить права с 2018 года, поскольку лишь тогда понял, что ему необходима машина для личных нужд.

Так, теоретический экзамен Матусяк сдал легко, а вот с практической частью проблемы — самой тяжелой для него оказалась площадка. Об этом сообщает in Poland.

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Сейчас он готовится к новой попытке сдачи экзамена.

Ранее мы писали, что делать, если лишили водительского удостоверения. Так, по завершению установленного судом срока нужно обратиться в территориальный сервисный центр МВД и иметь с собой необходимые документы.

Далее для возврата прав нужно успешно сдать теоретический и практический экзамен, и пройти медицинский осмотр.