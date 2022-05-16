У Росії хочуть відродити виробництво автомобілів марки Москвич. На тлі переходу двох заводів французької компанії Renault у володіння держави, на дорогах країни-агресора з’явиться застарілий транспорт.

Це стало можливим завдяки переходу у володіння РФ акцій у розмірі 67,69% концерну АвтоВАЗ і 100% цінних паперів ЗАТ Рено Росія. Renault отримає можливість викупу цінних паперів протягом 6 років – раніше французький виробник авто вирішив залишити ринок країни-агресора.

На заводі АвтоВАЗ планують і далі виробляти авто Lada, а ось на ЗАТ Рено Росія – Москвичі. Про це заявив мер Москви Сергій Собянін. Він додав, що спочатку збиратимуть транспорт із двигуном внутрішнього згоряння, а потім – електричні моделі. Відомо, що виробництво авто стане можливим за партнерства з виробником вантажівок КамАЗ.

Москвич – радянське та російське автомобільне виробництво, що існувало з 1930 по 2010 рік. Щоправда, ці автомобілі ніколи не могли похвалитися чимось унікальним. Швидше за все, такий транспорт випускатиметься без електроніки, оскільки санкції та дефіцит мікросхем змушують навіть великі корпорації зупиняти виробництво транспорту.

В Україні запрацювали камери відеофіксації порушень ПДР. З 24 лютого на тлі повномасштабного вторгнення Росії водіїв не штрафували за перевищення швидкості. За словами першого заступника керівника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, у лютому вже працювало 270 камер по всій Україні – з 16 травня запрацювало 128 датчиків.