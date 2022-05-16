У понеділок, 16 травня, в Україні відновлюють роботу камери автоматичної фіксації правопорушень на дорогах.

За перевищення швидкості штрафуватимуть у столиці, на Київщині, Вінниччині, Житомирщині, Закарпатті, в Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Полтавській та Рівненській областях, і відповідно у цих обласних центрах. Загалом запрацюють 128 камер.

За словами першого заступника керівника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, перед початком воєнного стану в Україні працювало 270 камер, проте зараз не можна відновити роботу всіх систем автоматичної фіксації.

– Система автоматичної фіксації і взагалі всі дані, які передаються даною системою, мають один з найвищих рівнів захисту у нашій державі. Всі дані і канали є максимально зашифрованими і ця система має фактично всі сертифікати захисту інформації на відміну від інших камер спостереження, які можуть бути розташовані на дорогах і в містах. Ми не запускаємо систему в тих областях, де йдуть активні бойові дії, – розповів він.

Білошицький додав, що з початку війни в Україні зменшилася кількість ДТП з постраждалими і загиблими.