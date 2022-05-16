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В Україні знову працюють камери відеофіксації порушень ПДР: наскільки це безпечно в умовах війни

16 Травня 2022, 10:56
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Камеры ПДД

У понеділок, 16 травня, в Україні відновлюють роботу камери автоматичної фіксації правопорушень на дорогах.

За перевищення швидкості штрафуватимуть у столиці, на Київщині, Вінниччині, Житомирщині, Закарпатті, в Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Полтавській та Рівненській областях, і відповідно у цих обласних центрах. Загалом запрацюють 128 камер.

За словами першого заступника керівника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, перед початком воєнного стану в Україні працювало 270 камер, проте зараз не можна відновити роботу всіх систем автоматичної фіксації.

– Система автоматичної фіксації і взагалі всі дані, які передаються даною системою, мають один з найвищих рівнів захисту у нашій державі. Всі дані і канали є максимально зашифрованими і ця система має фактично всі сертифікати захисту інформації на відміну від інших камер спостереження, які можуть бути розташовані на дорогах і в містах. Ми не запускаємо систему в тих областях, де йдуть активні бойові дії, – розповів він.

Білошицький додав, що з початку війни в Україні зменшилася кількість ДТП з постраждалими і загиблими.

– ДТП з потерпілими і загиблими стало значне менше. Але ми говоримо суто сухою статистикою, зрозуміло, що є безліч факторів, які на це вплинули. Потерпілих на 56% менше, ніж за аналогічний період минулого року і на понад 20 % менше загиблих. Статистика йде на зниження, але ми розуміємо, що це пов’язано із бойовими діями, із зменшенням кількістю транспорту і з іншими аспектами, – додав Білошицький.

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Теги
відеофіксація, ПДР
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