В России хотят возродить производство автомобилей марки Москвич. На фоне перехода двух заводов французской компании Renault во владения государства, на дорогах страны-агрессора появится устаревший транспорт.

Это стало возможным благодаря переходу во владения РФ акций в размере 67,69% концерна АвтоВАЗ и 100% ценных бумаг ЗАТ Рено Россия. Renault получит возможность выкупа ценных бумаг в течение 6 ле — ранее французский производитель авто решил покинуть рынок страны-агрессора.

На заводе АвтоВАЗ планируют и дальше производить авто Lada, а вот на ЗАТ Рено Россия — Москвичи. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что сначала будут собирать транспорт с двигателем внутреннего сгорания, а после — электрические модели. Известно, что производство авто станет возможным при партнерстве с производителем грузовиков КамАЗ.

Москвич – советское и российское автомобильное производство, существовавшее с 1930 по 2010 год. Правда, эти автомобили никогда не могли похвастаться чем-то уникальным. Скорее всего, такой транспорт будет выпускаться без электроники, так как санкции и дефицит микросхем заставляют даже крупные корпорации приостанавливать производство транспорта.

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