Гібриди до $30 тис., які найкраще економлять гроші на бензині

Гібридні авто продовжують впевнено входити в наше життя. Одна з головних переваг такого транспорту – можливість використовувати як пальне, так і електроенергію для пересування. І хоча такі моделі часто дорожчі за версії з ДВЗ, на ринку також є і бюджетні гібридні авто до $30 тис., які краще за інших економлять на витраті бензину.

Рейтинг склала компанія Kelley Blue Book, яка визначила стартову вартість авто та їхню середню витрату пального.

Очікувано, що в топі невеликі кросовери, седани та хетчбеки. Втім, і без повноцінного пікапа не обійшлося.

Лідерство посідає Toyota Prius, який також можна побачити на дорогах з мигалками на даху. Поліція помітно економить на бензині, використовуючи цей автомобіль.

Друге місце за Kia Sportage Hybrid. Один із найпопулярніших кросоверів в Україні серед нових авто має і гібридну версію. Надійність і місткість багатьох підкуповує.

Трійку лідерів замикає топова Toyota Camry Hybrid – автомобіль нехай і не з дешевих, але заощадити на паливі точно можна.

Четверте місце за американським пікапом Ford Maveric. Це найменший пікап, який продається компанією. Попередні версії були в кузові позашляховика, але з 2021 року модель продається з гібридною установкою.

Останнє місце в списку замикає корейський автопром Hyundai Elantra Hybrid. Гібрид популярної моделі авто також може похвалитися низькою витратою бензину – чудовий транспорт для їзди в межах міста.

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