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Гибриды до $30 тыс., которые лучше всего экономят деньги на бензине

25 апреля 2023, 15:29
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Unsplash

Гибридные авто продолжают уверенно входить в нашу жизнь. Одно из главных преимуществ такого транспорта — возможность использовать как топливо, так и электроэнергию для передвижения. И хотя такие модели часто дороже версий с ДВС, на рынке также есть и бюджетные гибридные авто до $30 тыс. которые лучше остальных экономят на расходе бензина.

Рейтинг составила компания Kelley Blue Book, которая определила стартовую стоимость авто и их средний расход топлива.

Ожидаемо, что в топе небольшие кроссоверы, седаны и хэтчбеки. Впрочем, и без полноценного пикапа не обошлось.

Лидерство занимает Toyota Prius, который также можно увидеть на дорогах с мигалками на крыше. Полиция заметно экономит на бензине, используя этот автомобиль.

Второе место – Kia Sportage Hybrid. Один из самых популярных кроссоверов в Украине среди новых авто имеет и гибридную версию. Надежность и вместительность многих  подкупает.

Тройку лидеров замыкает топовая Toyota Camry Hybrid — автомобиль пусть и не из дешевых, но сэкономить на топливе точно можно.

Четвертое место – американский пикап Ford Maveric. Это самый маленький пикап, который продает компания. Предыдущие версии были в кузове внедорожника, но с 2021 года модель продается с гибридной установкой. 

Последнее место в списке замыкает корейский автопром Hyundai Elantra Hybrid. Гибрид популярной модели авто также может похвастаться низким расходом бензина — отличный транспорт для езды в пределах города.

Украинцы активно покупали электрокары в начале весны. Среди таких моделей свой выбор останавливают на Nissan Leaf, разные версии Tesla и Volkswagen. Какие электрокары покупали украинцы в марте 2023, можно узнать на Фактах ICTV.

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