У Європі водії активно купують нові авто. Транспорт із салону приваблює своєю довговічністю, а також гарантією та обслуговуванням.

Саме час з’ясувати, які нові авто купують у Європі минулого місяця.

Так, абсолютним лідером виявився електрокар – це Tesla Model Y. Було продано 18 446 авто просто з салону.

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Друге місце за бюджетною моделлю румунського автопрому – Dacia Sandero з показником у 18 431 авто. Трійку лідерів замикає компактний Peugeot 208 – 16 180 авто прямо з салону.

Четверте місце посідає кросовер з Німеччини – VW T-Roc з показником у 15 760 авто. П’ятірку лідерів посідає компактний хетчбек Opel Corsa – 15 120 авто.

Загалом, можна помітити, що лідером є електрокар – в ЄС існує величезна кількість пільг та інших видів допомоги від держави під час купівлі екологічно чистого авто.

Утім, в Україні дуже активно розвивається ринок вживаних авто. Найбільше цікавили моделі до $5 тис. з пробігом – у цій категорії лідирують легковики. Навіть на тлі війни вживані авто дешевшають – це стосується як відносно нових моделей, так і радянського/російського автопрому, який у нас ще можна зустріти на дорогах.