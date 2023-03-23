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Шеринг авто у Дії: у Мінцифрі анонсували корисне оновлення послуги

23 Березня 2023, 12:10
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Штраф за червоні поворотники в авто
Джерело: Depositphotos

У Дії покращили послугу шерингу авто. Тепер можна буде скасувати передачу техпаспорта онлайн, і для цього запустили бета-тест сервісу.

Про це заявив глава Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

За заявами міністра, можна скасувати шеринг, і після цього надати право на керування авто іншій людині.

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Оцінити нову послугу можна в бета-тесті – для цього потрібно зареєструватися в чатботі.

Примітно, що для тестування послуги потрібно двоє людей, і обидва повинні мати Дія.Підпис і пошерений автомобіль. Після тестування потрібно дати свій відгук, щоб у Мінцифрі зробили роботу послуги коректною та надійною.

Популярність шерингу авто вказує на важливість ідеї – послугою за 6 місяців скористалися понад 103 тис. осіб.

– Більше не треба думати, як передати фізичний техпаспорт родичам чи близьким. До того ж, тепер зручно буде скасувати спільне користування автомобілем, – заявив Михайло Федоров.

Послугу шерингу авто анонсували на початку 2022 року, але з початку повномасштабного вторгнення послугу призупинили. Її почали відновлювати в серпні минулого року, і тепер з’явиться можливість її скасування за потреби.

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