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Электрокары и румынский автопром: самые популярные новые авто в ЕС

31 марта 2023, 12:15
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Depositphotos

В Европе водители активно покупают новые авто. Транспорт из салона привлекает своей долговечностью, а также гарантией и обслуживанием. 

Самое время выяснить, какие новые авто покупают в Европе в прошлом месяце.

Так, абсолютным лидером оказался электрокар — это Tesla Model Y. Было продано 18 446 авто прямо из салона.

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Второе место за бюджетной моделью румынского автопрома — Dacia Sandero с показателем в 18 431 авто. Тройку лидеров замыкает компактный Peugeot 20816 180 авто прямо из салона.

Четвертое место занимает кроссовер из Германии — VW T-Roc с показателем в 15 760 авто. Пятерку лидеров занимает компактный хэтчбек Opel Corsa15 120 авто.

В целом, можно заметить, что лидером является электрокар — в ЕС существует огромное количество льгот и других видов помощи от государства при покупке экологически чистого авто.

Впрочем, в Украине очень активно развивается рынок подержанных авто. Больше всего интересовали модели до $5 тыс. с пробегом — в этой категории лидируют легковушки. Даже на фоне войны подержанные авто дешевеют — это касаются как относительно новых моделей, так и советского/российского автопрома, которого у нас еще можно встретить на дорогах.

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Источник
Укравтопром
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