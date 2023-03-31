В Европе водители активно покупают новые авто. Транспорт из салона привлекает своей долговечностью, а также гарантией и обслуживанием.

Самое время выяснить, какие новые авто покупают в Европе в прошлом месяце.

Так, абсолютным лидером оказался электрокар — это Tesla Model Y. Было продано 18 446 авто прямо из салона.

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Второе место за бюджетной моделью румынского автопрома — Dacia Sandero с показателем в 18 431 авто. Тройку лидеров замыкает компактный Peugeot 208 — 16 180 авто прямо из салона.

Четвертое место занимает кроссовер из Германии — VW T-Roc с показателем в 15 760 авто. Пятерку лидеров занимает компактный хэтчбек Opel Corsa — 15 120 авто.

В целом, можно заметить, что лидером является электрокар — в ЕС существует огромное количество льгот и других видов помощи от государства при покупке экологически чистого авто.

Впрочем, в Украине очень активно развивается рынок подержанных авто. Больше всего интересовали модели до $5 тыс. с пробегом — в этой категории лидируют легковушки. Даже на фоне войны подержанные авто дешевеют — это касаются как относительно новых моделей, так и советского/российского автопрома, которого у нас еще можно встретить на дорогах.