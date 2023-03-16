В Украине активно дешевеют подержанные авто. За февраль 2023 года количество проданных авто в интернете с ценником до $10 тыс. составило 77,1%.

Эксперты из Института исследований авторынка выяснили, автомобили с каким ценником покупали чаще всего в феврале.

Больше всего украинцев интересовали легковые авто до $5 тыс. — таких было 49% всех объявлений о продаже. Даже в это категории самыми популярными были бюджетные варианты от 1 до $2 тыс.

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В целом, на вторичном рынке в феврале изменений не произошло — украинцы и дальше покупают и продают бюджетные авто.

Но есть изменения касательно среднего ценника за транспорт, который продают в сети. В феврале типичный транспорт продавался за $5 тыс. Это на 2,9% меньше, чем месяцем ранее — в деньгах это падение на $150. В сравнении с февралем 2022, показатель на 15,3% меньше.

Это исторический минимум средней цены на авто — тенденция наблюдается с сентября 2022.

Большинство самых популярных моделей подешевели — BMW 5 Series на 7,7%, а ВАЗ 2106 — на 4,9%.

Незначительно дорожает немецкий автопром — Mercedes-Benz E-Class на 4,8% и Opel Astra на 2%.

Впрочем, можно не только покупать транспорт на территории в стране — каждый месяц завозят около 10 тыс. подержанных авто в Украину. В каких странах дешевле всего покупать авто — тема очень обширная. Если самые дорогие модели покупаются в ОАЭ и Китае, то значительно сэкономить можно в Финляндии, Латвии и Эстонии.