В Україні особистий транспорт дуже популярний – за його допомогою люди щодня пересуваються містом та за його межами. Кожен водій має свої звички – вони впливають на стиль водіння, а також на довговічність авто.

Є ті, хто здуває пил зі свого транспорту. Інші – не переймаються зовнішнім виглядом авто і випробують машину на міцність за першої можливості. Деякі особливості у керуванні можуть помітно збільшити терміни роботи авто.

5 звичок, які продовжать життя вашого автомобіля – далі у матеріалі.

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Першим і основним правилом, яке має враховувати кожен водій є регулярна заміна мастил та інших рідин. Це дасть змогу не лише збільшити термін служби, а й уберегти від ламання та прискореного виходу з ладу розхідників.

До першого правила – сучасна заміна розхідників – ГРМ, фільтри, гальмівні колодки тощо.

Третя корисна звичка для кожного водія – спокійна їзда. Не треба розганятися як останній раз, а потім різко гальмувати перед світлофором. Зайві максимальні навантаження на автомобіль завжди мають наслідки – ламання або просто зношеність розхідників. Наприклад, гальмівні колодки не призначені для агресивної їзди і зношуються набагато швидше від різкого гальмування.

Четверте правило – регулярне прогрівання двигуна. Це стосується як зими, так і спекотної погоди. Прогрівати двигун потрібно навіть влітку – це необхідно для нагрівання оливи до потрібних показників, а також до появи теплових зазорів двигуна.

Остання, але важлива звичка – не їздити з порожнім баком. Через перепад температур, у баку авто з’являється конденсат з вологи. Він накопичується на дні бака – після цього можуть бути проблеми із запуском двигуна і навіть корозія, якщо місткість для палива металева.

В Україні все ще популярні автомобілі на “механіці”. Механізм КПП дуже легко вивести з ладу, і це роблять навіть досвідчені автолюбителі. Звички, які вбивають механічну коробку та зчеплення, можна почитати на Фактах ICTV.