Компанія BMW впровадила функцію підписки деяких функцій авто. Власники люксового транспорту будуть змушені платити за те, що раніше надавалося безкоштовно.

Йдеться про підігрів сидінь та керма – якщо немає підписки, то взимку зігрітися в авто буде складніше. У компанії не поспішають афішувати про зміни в політиці – послуга поки що доступна тільки в Південній Кореї, Великій Британії, Німеччині, Новій Зеландії та Північній Африці.

Однак у BMW озвучили ціни на функції авто – за підігрів попросять $18 на місяць. Оформити на рік буде дешевше – $180. Є варіант купити відразу на 3 роки за $300, або купити назавжди за $415. Іншими словами, функцію авто блокують на програмному рівні, а потім просять грошей за її розблокування.

Зараз дивляться

Схоже, компанії недостатньо продавати дорогі авто за величезними цінами – тепер власники змушені не лише купувати авто з додатковими модифікаціями та обслуговувати їх.

Крім платної підписки, BMW вирішили продавати функції, які можна буде розблокувати будь-якої миті після придбання авто. Сюди входить можливість запису камер, а також можливість відтворення звуку авто через динаміки – особливо корисна річ, якщо автомобіль електричний.

Ціни на функції розпочинаються від 1 тис. грн.

Tesla не пасе задніх у цьому плані, і пропонує власникам електрокарів придбати брелок для авто за $175. І хоча ключ запалювання для моделей Tesla не потрібен, аксесуар чудово виглядає разом зі купою ключів для дверей будинку або гаража.