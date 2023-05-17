У Києві ввели нові обмеження для водіїв – вони стосуватимуться великогабаритного транспорту. Зміни почнуть діяти з 22 травня тільки під час повітряної тривоги.

Такому транспорту буде заборонено в’їзд до столиці під час потенційної небезпеки з повітря. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, повідомили в КМДА.

Обмеження стосуватимуться всіх вантажних транспортів, чия маса перевищує 4,5 тонни. Прослизнути у водіїв тягачів не вийде – за правопорядком на в’їздах столиці стежитимуть Нацгвардія і патрульна поліція Києва.

І якщо потрапити до Києва водіям вантажного транспорту може бути складніше через нововведення, то виїхати за кордон країни набагато простіше – в Україні запрацював сервіс єЧерга. З його допомогою тягачі та звичайний легковий транспорт зможуть із легкістю перетнути кордон без довгої черги.

Для цього потрібно скористатися спеціальним сайтом або сервісом для смартфона і ввести свої дані. У теорії, це допоможе позбутися довгих черг на пунктах пропуску.

Варто нагадати, що в Києві під час тривоги зупиняється і наземний громадський транспорт – маршрутки, автобуси, тролейбуси та трамваї. Не всі задоволені таким рішенням місцевої адміністрації.