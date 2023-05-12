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В Україні дозволили купувати авто з номерними знаками: чи доведеться доплачувати

12 Травня 2023, 14:12
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
В Україні дозволили купувати авто з номерними знаками: чи доведеться доплачувати
Джерело: Pixabay

З 11 травня в Україні можна продати автомобіль одразу з наявними номерними знаками державної реєстрації. Відповідні зміни затвердив Кабмін постановою №454.

Тепер при укладанні договору купівлі-продажу та при перереєстрації авто в сервісному центрі МВС, власник може безоплатно передати номерні знаки новому власнику. Виняток становлять номерні знаки з відповідною комбінацією цифр та індивідуальні автономери.

Платні номерні знаки державної реєстрації можна передавати новому власнику лише після оплати їх вартості в сервісному центрі МВС.

Однак якщо такі номерні знаки залишаються за авто, яке переходить чоловікові/дружині, батькам або дітям, то сплачувати за них не потрібно. Щоправда, зв’язок із родичами доведеться підтвердити документом.

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Джерело
Урядовий портал
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Автомобілісти Водій Кабмін
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