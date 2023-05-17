В Киеве ввели новые ограничения для водителей — они коснутся крупногабаритного транспорта. Изменения начнут действовать с 22 мая только во время воздушной тревоги.

Такому транспорту будет запрещен въезд в столицу во время потенциальной опасности с воздуха. Такое решение приняла Рада обороны города Киева, сообщили в КМГА.

Ограничения коснутся всех грузовых транспортов, чья масса превышает 4,5 тонны. Проскользнуть у водителей тягачей не получится — за правопорядком на въездах столицы будут следить Нацгвардия и патрульная полиция Киева.

И если попасть в Киев водителям грузового транспорта может быть сложнее из-за нововведения, то выехать за границу страны намного проще — в Украине заработал сервис єЧерга. С его помощью тягачи и обычный легковой транспорт смогут с легкостью пересечь границу без длинной очереди.

Для этого нужно воспользоваться специальным сайтом или сервисом для смартфона и ввести свои данные. В теории, это поможет избавиться от длинных очередей на пунктах пропуска.

Стоит напомнить, что в Киеве во время тревоги останавливается и наземный общественный транспорт — маршрутки, автобусы, троллейбусы и трамваи. Не все довольны таким решением местной администрации.