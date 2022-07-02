До $5 тис. і старше 11 років: українці завезли майже 19 тис. євроблях через Закарпатську митницю

Закон про нульове розмитнення автомобілів, що були придбані нашими співвітчизниками за межами митної території України, почав діяти з 5 квітня 2022 року. Такою пільгою українці активно користувалися. Завозили машин не лише для потреб ЗСУ та тероборони, а й для власних. За три місяці нульового розмитнення через Закарпатську митницю в Україну завезли 18 897 транспортних засобів.

– Найбільше купували дешеві та старі моделі машин. Найчастіше розмитнювали авто таких марок як Volkswagen, Skoda, Ford і Renault. Найменше ввезено автівок до 5 років. Таких лише 1321. Від 6 до 10 років – майже 3 тис. машин. І найбільше – від 11 років та старші – їх аж майже 15 тис. Нових автомобілів 2021-2022 років випуску у нас розмитнили лише 128, – розповів Фактам Василь Татош, начальник відділу управління забезпечення митного контролю та оформлення Закарпатської митниці.

Більшість ввезених за пільгами євроблях – дешеві. Понад 75% із них – вартістю до $5 тис. Машин, дорожчих за $100 тис. було лише 18.

Ціна найдорожчого автомобіля, розмитненого за нульовою ставкою у зоні діяльності Закарпатської митниці, $220 тис. Це Mercedes-Benz G63 AMG 2022 року випуску. Купив це елітне авто для себе підприємець із Дніпропетровщини. Якби усі ці машини розмитнювали без пільг, до бюджету країни надійшло б понад 2 млрд грн. Та закарпатські митники цю суму не називають збитками.

Зараз дивляться

– Це не можна назвати збитками. Або недоотриманням. Бо не факт, що такі платежі взагалі поступили б до державного бюджету. Не відомо чи людина наважилася б завозити зараз на митну територію України автомобіль і сплачувати ці митні платежі. Загальна сума податкових звільнень за весь період дії закону №2142 становить 2 млрд майже 200 млн грн. Це лише за транспортні засоби, які були випущені у вільний обіг у зоні діяльності Закарпатської митниці, – пояснює Василь Татош.

З 1 липня в Україні закінчився період пільгового розмитнення євроблях – відповідний закон підписав президент України. Тож тепер автомобілі, що ввозяться фізичними особами-підприємцями та юридичними особами, незалежно від системи оподаткування, знову обкладатимуться ввізним митом.