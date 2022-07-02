До $5 тыс. и старше 11 лет: украинцы завезли почти 19 тыс. евроблях через Закарпатскую таможню

Закон о нулевом растаможивании автомобилей, приобретенных нашими соотечественниками за пределами таможенной территории Украины, начал действовать с 5 апреля 2022 года. Такой льготой украинцы активно воспользовались. Завозили машины не только для нужд ВСУ и терробороны, но и для собственных. За три месяца нулевой растаможки через Закарпатскую таможню в Украину ввезли 18 897 транспортных средств.

– Больше всего покупали дешевые и старые модели машин. Чаще растаможивали автомобили таких марок как Volkswagen, Skoda, Ford и Renault. Меньше всего ввезено автомобилей до 5 лет. Таких всего 1321. От 6 до 10 лет – почти 3 тыс. машин. И больше всего – от 11 лет и старше – их почти 15 тыс. Новых автомобилей 2021-2022 годов выпуска у нас растаможили только 128, – рассказал Фактам Василий Татош, начальник отдела управления обеспечения таможенного контроля и оформления Закарпатской таможни.

Большинство ввезенных по льготам евроблей – дешевые. Более 75% из них – стоимостью до $5 тыс. Машин дороже $100 тыс. было всего 18.

Цена самого дорогого автомобиля, растаможенного по нулевой ставке в зоне деятельности Закарпатской таможни, $220 тыс. Это Mercedes-Benz G63 AMG 2022 года выпуска. Купил этот элитный автомобиль для себя предприниматель из Днепропетровщины. Если бы все эти машины растаможивали без льгот, в бюджет страны поступило более 2 млрд грн. Но закарпатские таможенники эту сумму не называют убытками.

Сейчас смотрят

– Это нельзя назвать ущербом. Или недополучением. Потому что не факт, что такие платежи вообще поступили в государственный бюджет. Не известно, решился ли бы человек завозить сейчас на таможенную территорию Украины автомобиль и платить эти таможенные платежи. Общая сумма налоговых увольнений за весь период действия закона №2142 составляет 2 млрд почти 200 млн грн. Это только за транспортные средства, выпущенные в свободное обращение в зоне деятельности Закарпатской таможни, – объясняет Василий Татош.

С 1 июля в Украине закончился период льготного растаможивания евроблях – соответствующий закон подписал президент Украины. Теперь автомобили, ввозимые физическими лицами-предпринимателями и юридическими лицами, независимо от системы налогообложения, снова будут облагаться ввозной пошлиной.